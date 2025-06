Campidoglio aria di riassetto in vista del 2027 Tra giunta e segreteria di Gualtieri ecco cosa succederà

Aria di cambiamento in Campidoglio: il 2027 è già nel mirino! Con l’approssimarsi del Giubileo, il Pd romano e i suoi alleati si preparano a una frenetica corsa verso le elezioni. I nuovi assetti nella giunta di Gualtieri promettono di rivoluzionare i servizi pubblici, a partire da Atac. Una vera e propria sfida per migliorare la mobilità della capitale e riconquistare la fiducia dei cittadini. Il futuro è ora!

Nuovi cambiamenti in Campidoglio, e non solo. A settembre inizierà una stagione intensa e frenetica per il Pd romano e i suoi alleati, perché il Giubileo che va verso la conclusione sancirà l'inizio di una lunga campagna elettorale verso le elezioni 2027. La "rivoluzione" parte tutta da Atac. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Campidoglio, aria di riassetto in vista del 2027. Tra giunta e segreteria di Gualtieri, ecco cosa succederà

Segui queste discussioni sui social

Sono lieto di annunciare che Lunedì 21 Aprile nella cornice più ampia delle celebrazioni per il 2078 compleanno della #CittàEterna avrò l'onore presso il #Campidoglio di inaugurare artisticamente una intera giornata di spettacoli dedicati … Leggi la discussione

#Premio “#Parola d'oro”: 17 le categorie premiate per la #comunicazione positivaVenerdì 28 nella sala della #Protomoteca in #Campidoglio a #Roma prima edizione del #riconoscimento, ideato dall'attore e scrittore #ClaudioDavidonline/premio-… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Campidoglio, decurtazioni in vista: tagli del 15% sui salari accessori e riduzioni dei compensi dei dirigenti

Scrive ilmessaggero.it: Riduzione in vista anche per il budget utilizzato per i compensi dei dirigenti: si passerà da 50 a 45 milioni (meno 10 per cento) nel corso del triennio. La scure del piano di rientro colpirà ...

Incentivi, riassetto in vista: meno misure e tempi ridotti

Secondo ilsole24ore.com: Il riassetto allo studio dovrà tenere in considerazione alcuni elementi di base, tra i quali: le diverse fasi del ciclo di vita delle imprese, il livello di complessità e dimensione dei progetti ...