Campi Flegrei | riaprono Piscina Mirabilis Cento Camerelle e le prigioni del Castello di Baia

I Campi Flegrei si riscoprono e riaprono le porte a tesori nascosti! Con il progetto "Insieme. L’archeologia flegrea unisce", la Piscina Mirabilis, le Cento Camerelle e le Prigioni del Castello di Baia tornano a brillare. Un’iniziativa che non solo valorizza il patrimonio culturale, ma invita anche a esplorare la storia millenaria di questi luoghi magici. Scopri come l’archeologia può unire le comunità in un viaggio nel tempo!

Grazie al progetto "Insieme. L'archeologia flegrea unisce", tre luoghi simbolo del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei tornano ad essere accessibili al pubblico. Prende il via il progetto "Insieme. L'archeologia flegrea unisce", un'iniziativa di valorizzazione culturale realizzata nell'ambito di un Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP). A partire dal 31 maggio, tre luoghi simbolo del patrimonio archeologico dei

