Camion si ribalta 9 km di coda sull' A1 MIlano-Napoli

Traffico in tilt sull'A1 Milano-Napoli: un camion si è ribaltato, causando ben 9 km di coda verso Roma. Questo incidente mette in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e dei controlli sui mezzi pesanti, sempre più cruciali in un'epoca di crescenti volumi di traffico. Siete pronti a scoprire come i miglioramenti infrastrutturali potrebbero preservare la nostra sicurezza? Rimanete sintonizzati!

Alle ore 7 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, si registrano 9 km di coda in seguito ad un incidente autonomo di un mezzo pesante, avvenuto nella notte all'altezza del km 660, che si è ribaltato perdendo parte del carico sul piano viabile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Camion si ribalta, 9 km di coda sull'A1 MIlano-Napoli

L'auto si ribalta in A1 dopo lo scontro con un camion, una donna ferita - Lunedì 19 maggio, alle 16, un grave incidente sull'Autostrada del Sole a Pontenure ha coinvolto un'auto e un camion, causando il ribaltamento del veicolo e il ferimento di una donna di 45 anni.

