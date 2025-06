Camion prende fuoco a pochi metri dal casello | paura in A4

Attimi di paura sull'autostrada A4: un camion in fiamme ha messo in allerta gli automobilisti nelle prime ore del mattino. L'incendio, avvenuto a pochi metri dal casello di San Stino di Livenza, ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale e delle misure di emergenza. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Un episodio che riaccende il dibattito sulla manutenzione dei veicoli e la prevenzione degli incendi!

Erano le 4.30 di martedì mattina quando, sulla carreggiata ovest in direzione di Venezia dell'autostrada A4, all'uscita del casello di San Stino di Livenza, un camion ha preso fuoco venendo completamente avvolto e distrutto dalle fiamme Il conducente, uscito dall'abitacolo, è riuscito a mettersi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Camion prende fuoco a pochi metri dal casello: paura in A4

