Camion in fiamme sulla strada per Piancavallo

Un camion in fiamme ha bloccato la strada per Piancavallo, richiamando l'attenzione dei vigili del fuoco di Pordenone. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza della manutenzione dei mezzi pesanti. Gli incendi come questo non solo causano disagi, ma pongono interrogativi cruciali sulla prevenzione. Che conseguenze avrà questo incidente sul traffico e sulla viabilità? La risposta potrebbe influenzare le nostre future gite in montagna!

Incendio sulla strada per Piancavallo nella mattina del 3 giugno. Alle ore 8.45 circa i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con una squadra e l'autobotte della sede centrale¬†per l'incendio di un camion. Mentre percorreva la strada in salita l'autista del mezzo pesante ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Camion in fiamme sulla strada per Piancavallo

Leggi anche Camion avvolto dalle fiamme: paura e traffico in tilt sulla Statale - Un camion avvolto dalle fiamme ha scatenato il panico e causato ingorghi sulla statale SS492 martedì 13 maggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camion prende fuoco in salita per una perdita di gasolio e rischia di incendiare il bosco

Si legge su ilgazzettino.it: AVIANO (PORDENONE) - Un camion è stato avvolto dalle fiamme a causa di una perdita di gasolio e le fiamme hanno rischiato di bruciare il bosco. Alle 8.45 circa i vigili del fuoco ...

Camion in fiamme ad Aviano: cabina avvolta dal fuoco, salvi ‚Äúper un pelo‚ÄĚ due uomini

Secondo nordest24.it: AVIANO (PN) - Questa mattina, intorno alle 8:45, i Vigili del Fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un camion lungo la strada per Piancavallo. Durante la sal ...

Camion dei rifiuti va a fuoco sulla strada per il Piancavallo, l'autista riesce a mettersi in salvo

Riporta ilgazzettino.it: A incendiarsi un camion dei rifiuti a bordo della strada che porta a Piancavallo. Fortunatamente l'autista è riuscito a scendere e mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente ...