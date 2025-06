Cambio di stagione cambio pelle e cambio di crema | la skincare si fa più light appena le temperature si alzano

Con l'arrivo della bella stagione, è tempo di rinnovare la tua skincare routine! Le temperature in aumento richiedono formule più leggere e fresche per la pelle. Opta per creme viso in gel o a sorbetto, perfette per mantenere il comfort anche sotto il sole cocente. Questo cambiamento non solo idrata, ma prepara la tua pelle ad affrontare l'estate con luminosità e vitalità. È il momento di brillare!

L 'arrivo della bella stagione impone un cambio di passo nella skincare routine: come in ogni equazione matematica, più le temperature si alzano, più le creme viso si alleggeriscono. Fondamentale, quindi, garantire il massimo confort alla pelle nonostante l'afa e l'umidità. E le creme viso con consistenze in gel, acquose o a sorbetto, sono la soluzione. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall'effetto glow X Leggi anche › Skincare a 50 anni: ecco perché la notte è il momento chiave per cura della pelle Creme viso in gel, le novità per l'estate. In questo periodo dell'anno, le temperature e il livello di umidità iniziano ad alzarsi con ripercussioni sulla pelle: in particolare, l' aumento della sudorazione e l'ispessimento dello strato corneo possono facilitare la disidratazione, l' alterazione della barriera cutanea e l'aumento della secchezza cutanea.

Con il cambio di stagione la pelle si trasforma, seppur non in maniera radicale. Ciò accade perché, come tutto il resto del corpo, deve adattarsi alle ...

Con qualche coccola in più, spiegano gli esperti, si può aiutare la pelle durante il cambio di stagione e prepararla all'arrivo della primavera. I consigli per coccolare la pelle secca o ...

Con l'arrivo della primavera, la pelle può manifestare cambiamenti legati al cambio di stagione: aumento della lucidità, comparsa di imperfezioni e alterazioni dell'equilibrio cutaneo, ...