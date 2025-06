Cambiaso Milan questa soluzione appare molto complicata! La Juve è titubante in merito a quest’operazione per un motivo Cosa trapela

L'asse Juventus-Milan si infiamma con il nome di Andrea Cambiaso, ma l'affare sembra più complicato del previsto. La Juventus è cauta: cedere il giovane talento potrebbe essere una mossa rischiosa in un momento in cui la rivalità tra le due squadre è alle stelle. Questo scenario mette in luce non solo la tensione sul mercato, ma anche le strategie a lungo termine delle big di Serie A. Chi avrà la meglio? Resta sintonizzato per scoprire come si evolve la situazione!

Cambiaso Milan, l'affare sembra di difficile realizzazione! La Juve non vorrebbe cedere il giocatore per questo motivo. L'edizione odierna di Libero ha fatto il punto sul futuro di Andrea Cambiaso, esterno di proprietà della Juve accostato proprio ieri sera al Milan. Le ultime indiscrezioni in merito a questa possibile trattativa sembrano, però, non portare a un'evoluzione. Stando a quanto emerge sulle colonne del predetto giornale, i bianconeri sono molto titubanti nel cedere il classe 2000 a una rivale che potrebbe dar fastidio per la lotta al titolo.

Leggi anche Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

