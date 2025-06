Cambiaso Milan la Juventus non farà sconti | ecco le richieste per la cessione del laterale bianconero Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato di gennaio si avvicina e la tensione tra Juventus e Milan si intensifica! La Vecchia Signora non ha intenzione di fare sconti per Andrea Cambiaso, il talentuoso laterale bianconero. Le richieste sono alte e il Milan dovrà dimostrare di voler investire per rinforzare la sua rosa. Sarà interessante vedere se i rossoneri accetteranno la sfida o se punteranno su altre strategie per il futuro. Chi avrà la meglio?

Cambiaso Milan, la Juventus non farà sconti. Le novità sul futuro del laterale bianconero: tutti gli aggiornamenti sull’asse con il club rossonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le richieste della Juventus per Andrea Cambiaso potrebbero essere molto elevate. Il Milan è avvisato. A gennaio, infatti, i dirigenti bianconeri hanno chiesto 80 milioni di euro per la cessione al Manchester City. Le richieste potrebbero così avvicinarsi a quelle dell’ultima sessione di mercato: per Cambiaso serviranno almeno 50-60 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Milan, la Juventus non farà sconti: ecco le richieste per la cessione del laterale bianconero. Gli ultimi aggiornamenti

Leggi anche Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

