Cambiaso al Milan ecco la prima offerta e la risposta della Juventus

Il Milan di Allegri non si ferma e punta forte su Andrea Cambiaso: la prima offerta è già stata lanciata, ma la Juventus non molla. Questo scambio di colpi sul mercato evidenzia una tendenza sempre più agguerrita nel calcio italiano, dove le grandi squadre cercano di rinforzarsi in vista di una stagione che promette fuochi d’artificio. Rimanere aggiornati sulle mosse del mercato potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

Il Milan di Allegri fa sul serio per Andrea Cambiaso: la prima proposta ufficiale dei rossoneri e la risposta della Juventus Da Theo Hernandez e Maignan a Modric e Cambiaso. La nuova era rossonera targata Tare-Allegri potrebbe iniziare con il botto. Sia in entrata che in uscita, infatti, il Milan è già attivissimo sul mercato nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione. Cambiaso ed il Milan: offerta da 30 milioni di euro per il laterale bianconero. La risposta della Juventus (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Con Theo Hernandez diretto in Arabia Saudita, in attesa del suo sì definitivo all’Al-Hilal, la dirigenza rossonera sta già pensando al possibile sostituto del terzino francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cambiaso al Milan, ecco la prima offerta e la risposta della Juventus

Leggi anche Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

Segui queste discussioni su X

#Momblano: il Milan offrirà 30 mil alla Juve per #Cambiaso. Una cifra importante, ma per quanto abbia rotto con la Juve, difficilmente verrà ceduto per questa cifra ad una diretta concorrente. Tweet live su X

Il Milan sogna Modric e pensa a Cambiaso in caso di addio di Theo. Un difensore per il Napoli: l'ultima idea è Scalvini. Cosa ne pensate? #TMmercato #calciomercato #mercato Tweet live su X

Il Milan punta su Cambiaso, In caso di addio di Theo Hernandez. La Juve farà muro anche se l'offerta rossonera dovesse essere irrinunciabile? #juve #juventusnews24 #Cambiaso #Calciomercato #cambiasojuve #Milan #mercatojuve Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cambiaso al Milan, ecco la prima offerta e la risposta della Juventus

Segnala calciomercato.it: Il Milan di Allegri fa sul serio per Andrea Cambiaso: la prima proposta ufficiale dei rossoneri e la risposta della Juventus.

Milan, da Maignan e Theo Hernandez a Modric e Cambiaso: il mercato si accende

ilgiorno.it scrive: Il portiere nel mirino del Chelsea, attesa la risposta del terzino all'Al-Hilal. Al suo posto piace lo juventino, mentre il sogno è il centrocampista in uscita dal Real Madrid. Non solo: in arrivo la ...

Milan, Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal per 35 mln: idea Cambiaso per sostituirlo

Riporta sport.sky.it: Il laterale francese è vicino all’Al-Hilal: il Milan ha un accordo di massima con il club arabo, che in questi giorni sta trattando anche per portare Simone Inzaghi in panchina. La base di accordo è d ...