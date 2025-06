Cambia la raccolta rifiuti contro i disagi in centro

Bergamo si rimbocca le maniche! Il Comune ha lanciato un piano innovativo per migliorare la raccolta dei rifiuti in Città Alta, rispondendo così alle lamentele dei residenti. Un tema scottante, che si inserisce nel più ampio dibattito sulla sostenibilità urbana. In un mondo sempre più attento all'ambiente, trovare soluzioni efficienti è fondamentale. Un punto da sottolineare? Il dialogo tra cittadini e amministrazioni può davvero fare la differenza!

Un piano su misura per il centro storico. Il Comune di Bergamo corre ai ripari sul fronte della raccolta dei rifiuti in Città Alta, dopo le proteste di chi vive il borgo medievale per i rifiuti lasciati in strada per troppo tempo, i mezzi di Aprica impossibilitati a passare nelle strette vie a causa dei corrieri impegnati a portare merce in negozi e ristoranti. Un pessimo biglietto da visita per i turisti che sempre più affollano Città Alta. La rivoluzione parte oggi. L’obiettivo è effettuare più ritiri in una fascia oraria ridotta, per lasciare i sacchi in strada il meno tempo possibile. Il primo cambiamento riguarda i residenti che dovranno esporre sacchi e bidoni dalle 6 alle 9,30 invece che dalle 24 del giorno prima, nei giorni di raccolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cambia la raccolta rifiuti contro i disagi in centro

