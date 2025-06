Calhanoglu ringrazia Inzaghi | Grato hai sempre creduto in me!

Hakan Calhanoglu si congeda da Simone Inzaghi con parole di gratitudine, sottolineando un legame profondo che ha segnato la sua carriera. In un calcio in continua evoluzione, il rapporto tra allenatore e giocatore diventa fondamentale per il successo. Questo saluto non è solo una chiusura, ma un tributo alla forza delle relazioni nel mondo sportivo. Chi sarà il prossimo a brillare grazie alla fiducia del suo coach?

Hakan Calhanoglu ha salutato il tecnico Simone Inzaghi, ringraziandolo dei brillanti anni trascorsi insieme. Di seguito il messaggio del turco. IL DUO – Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi hanno sviluppato nel corso del tempo un rapporto molto saldo, fatto di comunanza di vedute in materia calcistica e comprensione delle forze altrui. Grazie al tecnico piacentino, il calciatore turco è stato in grado di reinventarsi, assumendo progressivamente le redini del centrocampo nerazzurro. E lo ha fatto grazie alla pregressa, e mai svanita, fiducia di Inzaghi nella sua capacità di rappresentare il primo riferimento tanto in fase di copertura quanto al momento della costruzione dell’azione offensiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu ringrazia Inzaghi: «Grato, hai sempre creduto in me!»

