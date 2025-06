Calhanoglu e Bisseck si fermano la situazione dell’Inter prima del Mondiale per Club – TS

L'Inter si prepara a tornare in campo per il Mondiale per Club, ma con due assenze pesanti: Calhanoglu e Bisseck. Questa è l'occasione perfetta per riflettere su come la squadra possa reagire dopo l'amara sconfitta in Champions League. I nerazzurri, ora più che mai, devono dimostrare resilienza e spirito di squadra, proprio mentre il calcio mondiale guarda con attenzione agli Stati Uniti. Sarà un banco di prova decisivo per il futuro!

Archiviata, amaramente, la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, per l’Inter la stagione non è ancora finita. I nerazzurri, infatti, si preparano a tornare in campo per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti. Il debutto è fissato per il 17 giugno alle ore 18 locali (le 3 della notte del 18 in Italia) al Rose Bowl Stadium di Pasadena, contro i messicani del Monterrey. Il torneo però inizia in salita per i nerazzurri, con Bisseck e Calhanogli infortunati: ecco la situazione secondo l’edizione odierna di Tuttosport. GRUPPO NON AL COMPLETO – Il morale è a terra dopo la sconfitta subita all’Allianz Arena, ma Lautaro Martinez e compagni sono chiamati a reagire in fretta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu e Bisseck si fermano, la situazione dell’Inter prima del Mondiale per Club – TS

