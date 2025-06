Calendario scolastico 2025 2026 | quando si torna a scuola chiusure e festività

Il countdown per la fine dell'anno scolastico è iniziato! Mentre gli studenti di Milano si preparano a festeggiare l'8 giugno, la Regione Lombardia anticipa il futuro con il calendario scolastico 2025/2026. Le lezioni riprenderanno il 5 settembre, ma non è solo un inizio: è l'occasione per riflettere su come l’istruzione evolve in un mondo sempre più digitalizzato. Scopri tutte le festività e preparati a un nuovo anno ricco di opportunità!

Ultimi giorni di scuola per la maggior parte degli alunni di Milano. Mentre i ragazzi attendono l'ultimo giorno, 8 giugno, la Regione Lombardia ha pubblicato il calendario del prossimo anno scolastico, 20252026. L'avvio delle lezioni è fissato per il 5 settembre per le scuole dell'infanzia e per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Calendario scolastico 2025/2026: quando si torna a scuola, chiusure e festività

Leggi anche Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] - Scopri quando inizia la scuola a settembre 2025 con il nostro approfondimento sul calendario scolastico 2025/26.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calendario scolastico 2025-2026, quando si torna in classe? Quasi tutte le regioni hanno deliberato: manca solo la Basilicata

Si legge su orizzontescuola.it: Il calendario scolastico 2025/26 prende forma con la pubblicazione delle delibere regionali che stabiliscono le date di avvio del nuovo anno educativo.

Fine della scuola 2025: ecco quando, Regione per Regione

Scrive msn.com: Mentre ci si prepara a ponti e festività in base al calendario scolastico 2025/2026 per il prossimo anno, sta arrivando la fine della scuola in tutte le Regioni italiane. Le prime a concludere finisco ...

Studenti con le mani tra i capelli, svelato il calendario scolastico 2025/2026: poche vacanze all’orizzonte

Si legge su temporeale.info: Pubblicato il calendario scolastico 2025-2026 e per gli studenti italiani non ci sono buone notizie. Addio a giorni di vacanza aggiuntivi ...