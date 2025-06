Caldo estivo nel Sannio cieli sereni e temperature in rialzo nella prima settimana di giugno

Preparatevi a godervi il sole! La provincia di Benevento si tuffa nell'estate con cieli sereni e temperature in rialzo, promettendo giornate ideali per attività all'aperto. In questo contesto di stabilità meteorologica, cresce l'attenzione verso il turismo locale e le tradizioni estive. Chi non sogna una passeggiata tra le bellezze del Sannio? Scoprite i tesori della vostra terra mentre il caldo avanza e l'estate si fa sentire!

La provincia di Benevento si prepara a vivere una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e temperature in aumento, tipiche dell'inizio dell'estate. Secondo le previsioni fornite da 3B Meteo, già da ieri i cieli saranno sereni o poco nuvolosi e .

