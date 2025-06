Calciomercato un pallone d’Oro arriva in Serie A? Annuncio clamoroso | Potrebbe firmare nelle prossime 24 ore Cosa sta accadendo

Il calciomercato infiamma i cuori dei tifosi: Luka Modric, pallone d'Oro e simbolo del calcio mondiale, potrebbe approdare in Serie A. Con un annuncio clamoroso, si parla di una firma imminente con il Milan. Un sogno che diventa realtà per gli appassionati italiani, che vedrebbero in Modric non solo un grande giocatore, ma anche un maestro nel campo. Riuscirà a portare la sua magia in un campionato già ricco di talenti?

Calciomercato, un pallone d'Oro arriva in Serie A? Ci sono incredibili novità sul futuro di quel calciatore. Luka Modric potrebbe presto sbarcare in Serie A. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Sky Sport, il centrocampista croato è molto vicino alla firma con il Milan: la firma è attesa già nelle prossime 24 ore con i rossoneri che sono molto fiduciosi. L'ex colonna del Real Madrid sarebbe pronto a una nuova avventura dopo aver vinto tutto in Spagna. Un innesto che sarebbe sicuramente importante per l'ex Juve Allegri dopo l'addio sempre più certo di Reijnders.

