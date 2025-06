Calciomercato Parma che novità ci stanno dietro la trattativa con quella squadra per Bonny? Le ultime

Il calciomercato del Parma è in fermento: Bonny potrebbe essere al centro di una trattativa che coinvolge squadre di alto profilo come l'Inter. Mentre i nerazzurri puntano a consolidare la rosa in vista del Mondiale per Club, il futuro del giovane attaccante emiliano si fa sempre più incerto. Riuscirà il Parma a trattenere un talento così promettente? Scopri le ultime novità su questo intrigante intreccio di mercato!

Calciomercato Parma, le novità riguardante la possibilità di vedere Bonny indossare la maglia di un’altra squadra. Ecco la situazione L’Inter si muove con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con lo sguardo già rivolto al Mondiale per Club. Dopo gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, due giovani . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, che novità ci stanno dietro la trattativa con quella squadra per Bonny? Le ultime

Leggi anche Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Segui queste discussioni sui social

#Napoli, frenata per #David: #Conte vota #Bonny e vuole #Chiesa [@86_longo] #calciomercato #Parma https://calciomercato.com/news/napoli-frenata-per-david-conte-vota-per-bonny-e-vuole-chiesa-a-ogni-costo… Tweet live su X

Da Totti a Zanetti, da Adriano a Stoichkov: quante stelle al Tardini di Parma, l'8 giugno c'è il raduno di Operazione Nostalgia! https://calciomercato.com/news/da-totti-a-zanetti-da-adriano-a-stoichkov-quante-stelle-al-tardi-30110?nocache… Tweet live su X

Calciomercato, Conte vuole Suzuki del Parma per affiancare Meret (Romano) L'acquisto di Suzuki sarebbe anche in prospettiva: in caso di addio del friulano, il giapponese - oggi 22 anni - potrebbe rappresentare il futuro https://ilnapolista.it/2025/06/calciomer Tweet live su X