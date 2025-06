Calciomercato Napoli occhio a Scalvini | nuovi contatti con Bonny Juve su David

Il calciomercato del Napoli è in fermento! Con nuovi contatti per Scalvini e Bonny della Juve su David, il club partenopeo punta a rinforzarsi dopo il trionfo in Serie A. L'acquisto di De Bruyne è un sogno audace che potrebbe segnare un'era, sottolineando l'ambizione del Napoli di rimanere al vertice del calcio italiano. Quali altri colpi in arrivo? La suspense è alle stelle!

Il Napoli campione d'Italia, di fatto, è scatenatissimo in sede di calciomercato. Dopo la permanenza di Antonio Conte, infatti, il club partenopeo vuole allestire una squadra davvero forte. Il primo nome sulla lista di Giovanni Manna è sicuramente Kevin De Bruyne, il quale sosterrà le visite mediche una volta terminati gli impegni con la sua Nazionale. Ma il Napoli punta anche altri nomi: da Scalvini a Bonny.

