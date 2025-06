Calciomercato Napoli Manna spinge per il gioiellino che fa impazzire la Serie A | Conte approva

Il calciomercato del Napoli si infiamma! Manna sta puntando un gioiellino che ha già conquistato la Serie A. Con l’approvazione di Conte, il club azzurro è pronto a costruire una rosa competitiva e ambiziosa. La permanenza del tecnico salentino segna una nuova era per il Napoli, lontano dal passato e focalizzato su talenti freschi. Scopri chi è questo giovane difensore che potrebbe diventare il simbolo della rinascita partenopea!

Il direttore sportivo studia la nuova rosa partenopea a stretto contatto con Conte: occhi azzurri sul giovane difensore, l’asta è già partita Antonio Conte resterà al timone del progetto azzurro anche per la prossima stagione: nessun addio, nessuna virata verso la Juventus. Il presidente De Laurentiis ha convinto il tecnico salentino con un piano concreto fatto di certezze e rinforzi mirati. Il Napoli, insomma, non si accontenterà di difendere lo Scudetto: vuole costruire un ciclo vincente. E per farlo guarda anche ai gioielli del futuro. Napoli, pronto il colpo in difesa: assalto a Leoni. Tra i nomi studiati da Manna, rientra anche quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha incantato la Serie A con la maglia del Parma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna spinge per il gioiellino che fa impazzire la Serie A: Conte approva

Leggi anche Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Napoli, Leao e Bonny: gli obiettivi azzurri

Riporta ilmattino.it: Un altro duello con l’Inter: quello per Bonny. L’asta per la punta del Parma non impressiona il ds Manna: conosce da tempo le condizioni degli emiliano, era pronto a chiudere già ...

Nuovo colpo Napoli, Manna spinge per il suo arrivo: “C’è già l’accordo”

Secondo informazione.it: È un Napoli sempre più determinato in sede di mercato: l’ultimo nome, spinto molto dal direttore sportivo Giovanni Manna, arriva dalla Spagna. Un ambiente elettrizzante, nell’accezione positiva del te ...

Napoli scatenato, Manna ha incontrato l’entourage di Leao: il portoghese può lasciare il Milan

fanpage.it scrive: Pista clamorosa per il Napoli alla voce attacco: il DS Manna ha incontrato l’entourage di Rafa Leao. Il portoghese ha dubbi sul suo futuro al Milan.