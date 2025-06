Calciomercato Napoli c’è un nome che mette d’accordo tutti | Conte e De Laurentiis convinti

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un nome che fa sognare: la sintonia tra Conte e De Laurentiis potrebbe portare a nuovi colpi da maestro. In vista del Mondiale per Club, il club partenopeo potrebbe muoversi in modo deciso per rinforzarsi. Curiosi di scoprire chi sarà il protagonista di questa alleanza? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l'angolo e il futuro degli azzurri promette emozioni!

Un nome in comune tra presidente e allenatore. Per il mercato degli azzurri ci sarebbe un profilo che convincerebbe entrambi: di chi si tratta La finestra speciale di calciomercato per il Mondiale per Club potrebbe portare a un'accelerata da parte del Napoli per alcune trattative. Non significa che gli azzurri le chiuderanno entro i prossimi 10 giorni, ma si potranno porre delle basi solide in vista della campagna acquisti estiva, quella più classica. Fino a settembre, gli azzurri saranno grandi protagonisti tra entrate e uscite. La volontà della società, però, è quella di provare a chiudere i colpi il più rapidamente possibile.

