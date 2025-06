Calciomercato Milan Theo Hernandez verso il si al’Al-Hilal | al suo posto …

Il calciomercato entra nel vivo e con esso una nuova epoca per il Milan: Theo Hernandez sembra pronto a dire addio, destinazione Al-Hilal. Un'operazione che non solo cambia le sorti rossonere, ma si inserisce in un trend di investimenti faraonici da parte dei club arabi, pronti a rivoluzionare il calcio mondiale. Riuscirà il Milan a trovare un sostituto all’altezza? La sfida è appena iniziata!

"Il Milan e Theo Hernandez si salutano e si separano": scrive così 'La Gazzetta dello Sport': il terzino colpo di calciomercato dell'Al-Hilal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez verso il si al’Al-Hilal: al suo posto …

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Su questo argomento da altre fonti

Theo Hernandez verso l’Arabia, conferme sull’interesse per Cambiaso

Da calciomercato.it: Il terzino può lasciare il Milan a breve: il punto della situazione e l'eventuale sostituto. Ecco come stanno le cose ...

Milan, intesa con l'Al-Hilal per la cessione di Theo Hernandez: operazione da 35 milioni di euro. Idea Cambiaso per sostituire il terzino francese

Lo riporta eurosport.it: CALCIOMERCATO - Secondo Sky Sport i rossoneri e il club saudita avrebbero trovato un accordo per il trasferimento del terzino francese.

Milan, Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal per 35 mln: idea Cambiaso per sostituirlo

Scrive sport.sky.it: Il laterale francese è vicino all’Al-Hilal: il Milan ha un accordo di massima con il club arabo, che in questi giorni sta trattando anche per portare Simone Inzaghi in panchina. La base di accordo è d ...