Calciomercato Milan Theo Hernandez all’Atletico? Proposto uno scambio

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si trova al centro di una manovra strategica: Theo Hernandez, uno dei gioielli della squadra, è nel mirino dell'Atletico Madrid. L'idea di uno scambio fa brillare gli occhi dei tifosi, ma cosa significherebbe per il futuro rossonero? In un contesto di grandi cambiamenti in Serie A, ogni decisione potrebbe ridefinire le gerarchie. Rimanete sintonizzati, perché il colpo di scena è dietro l’angolo!

Theo Hernandez, terzino del Milan, è finito nel mirino dell'Atletico Madrid: i Colchoneros hanno proposto uno scambio per averlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Theo Hernandez all’Atletico? Proposto uno scambio

Approfondisci con questi articoli

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Segui queste discussioni su X

Quello di #MilinkovicSavic Non è l'unico nome in valutazione, ma è un'idea. C'è una lista ristretta di nomi, tra cui anche quello di Chevalier, in francia. Prima di tutto però bisogna capire il futuro di #MikeMaignan. Tweet live su X

#Bologna consider too high the price (€12M) to sign Tommaso #Pobega on a permanent deal from #ACMilan. So the midifelder will return to #Milan unless Rossoneri make a substantial discount. #transfers Tweet live su X

Max #Allegri appreciates Alexis #Saelemaekers’ skills. So the belgian player will have a chance to stay at #ACMilan, even if some foreign clubs have already shown interest in him. #transfers Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Milan, aumentano le pretendenti per Theo Hernandez! Contatto diretto, lo vogliono anche loro

milannews24.com scrive: Mercato Milan, stanno aumentando le pretendenti per Theo Hernandez: contatto diretto tra l’agente del francese e l’Atletico Madrid Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, anche l’Atletico Madrid ...

Nuova era Milan: Theo Hernandez alla porta, ma l’Arabia non attrae. Per Maignan c’è la Premier

Riporta calciomercato.it: Le ultime sul futuro dei due francesi. Il Diavolo rischia una vera e propria rivoluzione, anche per via dell possibile addio di Reijnders ...

Calciomercato Milan, Theo Hernandez fa le valigie: Tare ha già pronto il sostituto

Lo riporta spaziomilan.it: Theo Hernandez si avvicina a grandi passi perso l’uscio della porta di casa Milan: Tare ha già individuato il degno erede del francese.