Calciomercato Milan Tare e Allegri pensano a Modric! Tra sogni e difficoltà | le ultime

Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibilità di un colpo da sogno: Luka Modric. Tra ambizioni e sfide, Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno valutando questa mossa audace. L’arrivo del campione croato porterebbe non solo qualità in campo, ma anche un valore simbolico per un club che punta a tornare ai vertici del calcio mondiale. Sarà questo il momento giusto per realizzare un sogno?

Calciomercato Milan, Igli Tare e Massimiliano Allegri studiano il grande colpo. Il club sogna e valuta la posizione di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare e Allegri pensano a Modric! Tra sogni e difficoltà: le ultime

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, blitz di Tare: incontro con Allegri per sbloccare la situazione; Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Calciomercato Milan, Tare pesca dalla Lazio: ecco il primo colpo per Allegri?; Come giocherà il nuovo Milan di Allegri: ritorno al 4-2-3-1 e gli obiettivi di mercato per rinforzare la rosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Super colpo Modric dal Real Madrid e scambio assurdo col Barcellona!

Segnala ilsussidiario.net: Calciomercato Milan News/ Leoni torna di moda per la difesa. Sprint per Ricci, idea Onyedika (31 maggio 2025) ...

Milan, Modric nuova opzione per il centrocampo: le news di calciomercato

sport.sky.it scrive: L’idea esaudirebbe il sogno da bambino del centrocampista croato) che non ha mai nascosto il suo affetto, negli anni dell’adolescenza, verso la maglia rossonera dell’idolo Boban. Ora che è libero, con ...

Un pupillo di Tare nel mirino del Milan: il possibile rinforzo in attacco

Segnala notiziemilan.it: Tare al lavoro per far tornare grande il Milan. Igli Tare ha iniziato con decisione la sua avventura al Milan, immergendosi fin da subito nelle dinamiche di mercato. L’obiettivo del dirigente albanese ...