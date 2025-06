Calciomercato Milan si avvicina il sogno Modric | domani può arrivare la firma svelate le cifre del contratto

Il Milan sta per compiere un grande passo nel calciomercato: Luka Modric, il genio del centrocampo ex Real Madrid, potrebbe firmare già domani! Con la sua esperienza e classe, l'arrivo di Modric non solo rinforzerebbe la squadra rossonera, ma rappresenterebbe anche un segnale forte per la Serie A, che cerca di rilanciarsi a livello europeo. Riuscirà il Diavolo a riportare il grande calcio in Italia? Il countdown è iniziato!

Le ultime sull’interesse di calciomercato del Milan nei confronti di Luka Modric, centrocampista ex Real Madrid. I dettagli Arrivano importanti novità sul fronte Milan-Luka Modric. Come riportato da Matteo Moretto, il club rossonero sarebbe infatti pronto ad accelerare i contatti per portare in Serie A l’ex stella del Real Madrid. Il centrocampista croato, svincolato dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, si avvicina il sogno Modric: domani può arrivare la firma, svelate le cifre del contratto

