Calciomercato Milan Romano | 10 club vogliono Modric ma i rossoneri …

Fabrizio Romano ha dato qualche aggiornamento di calciomercato sul Milan, compresa la situazione relativa a Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “10 club vogliono Modric, ma i rossoneri …”

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Dazn, da oggi fino al 10 giugno, il nuovo programma sul calciomercato di Fabrizio Romano

Lo riporta informazione.it: Il palinsensto sportivo di Dazn si arricchisce di un nuovo programma sul calciomercato. L’Ansa riporta che da oggi in onda ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’, un nuovo programma condotto dal una delle ...

Calciomercato Milan, Romano conferma: «Offerta in arrivo per il top player»

milannews24.com scrive: Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’imminente offerta del City per Reijnders Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, noto giorna ...

Calciomercato Milan, non solo Reijnders e Theo: un altro top player verso l’addio!

Riporta spaziomilan.it: Il Milan è pronto a dire addio non solo a Reijnders e Theo, ma anche ad un altro dei suoi leader: la cessione in Premier League è ad un passo.