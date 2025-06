Calciomercato Milan Reijnders | si gioca a rialzo? Per Ricci pronti …

Il calciomercato del Milan è in fermento: Tijjani Reijnders potrebbe scatenare un'asta con il Manchester City, mentre Samuele Ricci si conferma un obiettivo di peso. In questo contesto, l'opzione Rabiot aggiunge ulteriore intrigante pepe alle trattative. Con i club italiani che cercano di rilanciarsi in Europa, ogni mossa può segnare una svolta decisiva. Sarà il Milan a vincere questa sfida?

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders: atteso il rialzo del Manchester City. Il punto su Samuele Ricci e non solo: opzione Rabiot.

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, si aspetta il rilancio del City per Reijnders. E c'è il Bayern Monaco su Rafael Leao

Lo riporta msn.com: Con l’addio di Reijnders al Manchester City – ma solo se gli inglesi rilanceranno a 70 milioni di euro – il Milan dovrà mettersi alla caccia di una mezzala ...

Reijnders, il Milan cerca il sostituto e non solo: la situazione del centrocampo

Come scrive milannews24.com: Reijnders deve essere sostituito dal Milan in fase di calciomercato. Questa la situazione legata al nuovo centrocampo rossonero Oltre al sostituto di Tijjani Reijnders (diretto verso il Manchester Cit ...

Milan, rivoluzione non solo in panchina: quote da addio per Reijnders, rischio cessione anche per Leao e Hernandez

Secondo calciomercato.com: Toccherà al nuovo direttore sportivo Igli Tare, il difficile compito di ribaltare il Milan. L`obiettivo non è solo cambiare la guida tecnica del club, ma anche rinnovare.