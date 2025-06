Calciomercato Milan Reijnders-Manchester City alle fasi finali | ingaggio monstre

Il calciomercato entra nel vivo con Tijjani Reijnders, mediano del Milan, nel mirino del Manchester City! Si parla di un ingaggio da urlo che testimonia l’attenzione crescente per i talenti emergenti. Se il trasferimento andrà in porto, sarà un chiaro segnale della volontà dei club di investire su giovani promettenti, riflettendo una tendenza sempre più forte nel calcio moderno. Non perdere di vista questa intrigante corsa!

Sono emerse le prime indiscrezioni sul possibile ingaggio di Tijjani Reijnders, mediano del Milan, al Manchester City in caso di trasferimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Reijnders-Manchester City alle fasi finali: ingaggio monstre

Milan-Manchester City, affare Reijnders in chiusura: i dettagli

Calciomercato Milan, ad un passo l’addio di Reijnders: trattativa in chiusura con il Manchester City, le cifre

Calciomercato Milan, Moretto: “Reijnders in chiusura al Manchester City”

