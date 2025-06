Calciomercato Milan Rabiot | ostacolo commissioni e la carta Bennacer

Il calciomercato del Milan è in fermento e non si ferma solamente ai colpi in attacco! Con Reijnders in uscita, i rossoneri stanno valutando nomi eccellenti come Rabiot e Modric per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, le commissioni elevate e la situazione di Bennacer potrebbero rappresentare un ostacolo. Mentre il trend del "centrocampista polivalente" cresce, sarà interessante vedere come il Milan si muoverà in questo scenario competitivo!

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

