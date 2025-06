Calciomercato Milan quale destino per i prestiti? Il punto

'Il Corriere dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan e i rientri dei prestiti rossoneri. Quale destino per i giocatori?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, quale destino per i prestiti? Il punto

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, il punto sui prestiti: Pioli aspetta Pobega e Adli, quale futuro per Caldara e i suoi fratelli?

Si legge su calciomercato.com: Leroy Abanda attualmente gioca in terza serie francese, al Boulogne, e dovrebbe seguire lo stesso destino ... Tutti i prestiti di cui parliamo scadono in estate, e il Milan è disposto a valutare ...

Il Milan non è nel suo destino: c’è una nuova destinazione per il bomber

Lo riporta calciomercato.it: Milan a caccia di un bomber per la prossima stagione ma deve rinunciare ad un obiettivo: il suo destino sembra già ... Maldini – Calciomercato.it Trovare però un profilo adatto dal punto ...

Calciomercato Milan: Ziyech, il ‘mago’ col rossonero nel destino

Si legge su sport.sky.it: Per come suona, quel sinistro sembra il tasto di un pianoforte. Per cosa crea, una bacchetta magica che a Ziyech è valsa il soprannome di ‘magician’ all’Ajax, ‘wizard’ al Chelsea: due ...