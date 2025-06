Calciomercato Milan Modric ha già detto sì | ecco i dettagli del contratto

Il calciomercato milanese sta vivendo un momento di grande fermento: Luka Modric, icona del calcio mondiale, ha già dato il suo assenso per un trasferimento in rossonero. Un colpo che non solo rinforzerebbe il centrocampo, ma rilancerebbe anche le ambizioni di un club desideroso di tornare ai vertici europei. Sveliamo i dettagli del contratto che potrebbero trasformare il sogno in realtà: il futuro del Milan si tinge di rosso e nera!

Luka Modric avrebbe già detto sì ad un suo trasferimento al Milan in questo calciomercato: ecco i dettagli del contratto offerto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Modric ha già detto sì: ecco i dettagli del contratto

Milan, Modric nuova opzione per il centrocampo: le news di calciomercato

Come scrive sport.sky.it: L’idea esaudirebbe il sogno da bambino del centrocampista croato) che non ha mai nascosto il suo affetto, negli anni dell’adolescenza, verso la maglia rossonera dell’idolo Boban. Ora che è libero, con ...

Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Si legge su msn.com: Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero. E` questa l`ultima indiscrezione per il mercato.

Modric al Milan: Tare piazza il colpo a zero, arrivano conferme

Riporta calciomercato.it: Le ultimissime sul futuro del centrocampista croato che può essere davvero in Serie A, con la maglia rossonera: il punto della situazione ...