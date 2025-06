Calciomercato Milan Manchester City-Reijnders | è quasi fatta L’accordo …

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan potrebbe dire addio a Tijjani Reijnders, con il Manchester City pronto a mettere a segno un colpo da maestro. Se l'accordo si concretizzerà, sarà un segnale forte della continua evoluzione dei club europei, dove i talenti emergenti fanno gola ai grandi. Rimanere aggiornati è fondamentale: chi sarà il prossimo fenomeno a brillare sul palcoscenico mondiale?

Il Manchester City sarebbe davvero vicinissimo alla chiusura per il trasferimento di Tijjani Reijnders dal Milan: l'accordo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Manchester City-Reijnders: è (quasi) fatta. L’accordo …

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, Moretto: “Reijnders in chiusura al Manchester City”

Scrive msn.com: Tijjani Reijnders sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Accordo trovato tra il club inglese e il Milan. La conferma di Matteo Moretto ...

Milan, duello Chelsea-Manchester United per Maignan. Theo Hernandez, primo no all'Al Hilal

Segnala msn.com: Un altro big rischia di lasciare il Milan. Il Chelsea è piombato su Maignan, in scadenza di contratto fino al 2026, ma con un principio di accordo (messo poi in stan by) sul rinnovo ...

Calciomercato Milan, non solo Reijnders e Theo: un altro top player verso l’addio!

Lo riporta spaziomilan.it: Il Milan è pronto a dire addio non solo a Reijnders e Theo, ma anche ad un altro dei suoi leader: la cessione in Premier League è ad un passo.