Calciomercato Milan Maignan via? Spunta Milinkovic-Savic Il Torino chiede …

Il calciomercato del Milan è in fermento! Con il possibile addio di Mike Maignan al Chelsea, i rossoneri potrebbero puntare su Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Un portiere giovane e talentuoso che potrebbe dare nuova linfa alla squadra. La richiesta del Torino sarà decisiva: si parla di un investimento importante. Riuscirà il Milan a rinforzarsi con un colpo da maestro nel panorama calcistico italiano sempre più competitivo? Le sorprese sono dietro l'angolo!

In caso di addio di Mike Maignan al Chelsea, il Milan potrebbe piombare su Vanja Milinkovic-Savic: ecco la richiesta del Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Maignan via? Spunta Milinkovic-Savic. Il Torino chiede …

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

