Calciomercato Milan Maignan ha detto sì al Chelsea | offerta a breve I dettagli

Il futuro di Mike Maignan è a un passo dal Chelsea! Il talentuoso portiere del Milan ha dato il via libera al trasferimento, alimentando le voci di un mercato estivo in fermento. Con i Blues pronti a presentare un’offerta, il calciomercato si preannuncia infuocato. Sarà questa la mossa decisiva per il Chelsea per tornare a competere ai massimi livelli? Non perdere gli sviluppi, il destino di Maignan potrebbe scrivere nuove pagine di storia calcistica!

Mike Maignan avrebbe dato il suo consenso al trasferimento dal Milan al Chelsea: e i Blues sarebbero pronti a presentare l'offerta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Maignan ha detto sì al Chelsea: offerta a breve. I dettagli

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

