Calciomercato Milan il Bologna vuole Bondo | ecco la risposta dei rossoneri

Il calciomercato è in pieno fermento e, mentre il Bologna punta su Warren Bondo, il Milan risponde con fermezza. Questo giovane talento potrebbe rappresentare una nuova frontiera per i rossoblù, ma i rossoneri non sembrano intenzionati a lasciarlo andare. In un'epoca in cui le squadre cercano di costruire il futuro attraverso i giovani, la situazione di Bondo diventa un case study interessante. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Il Bologna avrebbe espresso al Milan il proprio interesse per Warren Bondo: ecco la risposta e la posizione dei rossoneri a riguardo.

