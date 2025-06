Calciomercato Milan ecco il super rinforzo per la fascia? Tare prepara …

Il calciomercato del Milan si infiamma con un potenziale super rinforzo per la fascia! Massimiliano Allegri punta a rilanciare la squadra e Tare è pronto a trovare l'erede ideale di Theo Hernandez. In un periodo in cui le squadre cercano freschezza e talento, la scelta del nuovo esterno potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro rossonero. Rimanete sintonizzati: la strategia di mercato promette colpi da maestro!

Calciomercato Milan, i rossoneri si sono affidati a Massimiliano Allegri per ripartire: Tare potrebbe cercare il possibile erede di Theo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco il super rinforzo per la fascia? Tare prepara …

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

