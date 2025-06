Calciomercato Milan dalla Francia | Rossoneri su Mitrovic Al-Hilal a Parigi …

Il Milan non si ferma mai e punta dritto su Aleksandar Mitrovic, attaccante del Al-Hilal. In un mercato sempre più internazionale e competitivo, la scelta di un calciatore di spicco come lui potrebbe rivoluzionare le sorti rossonere. Con i club europei che cercano talenti tra Oriente e Occidente, la strategia del Milan potrebbe rendere il club protagonista in Serie A e in Europa. Sarà lui il colpo che farà sognare i tifosi?

Dalla Francia giungono notizie di un interesse da parte del Milan per Aleksandar Mitrovic, attaccante dell'Al-Hilal: ecco le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dalla Francia: “Rossoneri su Mitrovic. Al-Hilal a Parigi …”

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

