Calciomercato Milan ad un passo l’addio di Reijnders | trattativa in chiusura con il Manchester City le cifre

Il calciomercato è in pieno fermento e il Milan potrebbe dire addio a Tijjani Reijnders, corteggiato dal Manchester City. Questo scambio non solo segna una svolta per il club rossonero, ma riflette un trend di investimenti massicci da parte delle squadre di Premier League. Con cifre che fanno girare la testa, il futuro del centrocampista olandese potrebbe ridisegnare le dinamiche del campionato. Rimanete sintonizzati, perché il mercato non dorme mai!

Le ultime sul possibile addio di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, nel mirino del Manchester City. I dettagli Tijjani Reijnders è sempre più vicino all’addio al Milan: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il centrocampista olandese sarebbe ad un passo dal trasferimento al Manchester City. I due club sono infatti in contatto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, ad un passo l’addio di Reijnders: trattativa in chiusura con il Manchester City, le cifre

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, possibile addio di Maignan; Theo Hernandez ad un passo dall'addio al Milan: offerta monstre dell'Al Hilal che aspetta Simone Inzaghi; Calciomercato del 29 maggio: Milan-Allegri: c'è la firma. Conte resta al Napoli, la Juve dà l'addio a Giuntoli.

