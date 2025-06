Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato estivo del 2025 è ufficialmente aperto e il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Con l’obiettivo di rinforzare la squadra e tornare ai vertici del calcio europeo, le trattative si intensificano. I rossoneri puntano su innesti strategici per dare linfa fresca a un organico già competitivo. Chi saranno i nuovi volti che illumineranno San Siro? Rimanete con noi per seguire ogni aggiornamento!

E' iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato del 2025: il Milan vuole essere protagonista con innesti mirati nell'organico.

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

