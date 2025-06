Calciomercato Milan accelerata per Modric | domani la firma? Le ultime

Il Milan sta accelerando per strappare Luka Modric: domani potrebbe arrivare la firma che rivoluzionerebbe il centrocampo rossonero. Con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli, il club di Milano punta su un campione del mondo che porterebbe esperienza e qualità . Un colpo che non solo accenderebbe le speranze dei tifosi, ma segnerebbe un importante passo verso il rinnovamento della squadra. Non perdere di vista questa trattativa!

Il Milan avrebbe dato un'accelerata per il trasferimento di Luka Modric in questa sessione di calciomercato: ecco quando si può chiudere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, accelerata per Modric: domani la firma? Le ultime

