Calciomercato Juventus è caccia al nuovo bomber | sette idee e una novità per rinforzare l’attacco La lista completa e aggiornata

La Juventus è in piena ricerca del nuovo bomber per rinvigorire il suo attacco. Con sette nomi sul tavolo e una sorpresa, il club bianconero punta a tornare ai vertici del calcio italiano. In un momento in cui le grandi squadre si contendono i migliori talenti, la scelta del centravanti giusto potrebbe essere decisiva per un ritorno ai trionfi. Chi sarà il prossimo eroe di Torino? Restate sintonizzati!

per la Gazzetta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su una delle priorità assolute del prossimo calciomercato Juventus: l'acquisto di un nuovo centravanti da almeno 20 gol a stagione. Stando a quanto si apprende sarebbero sei i nomi in lista: da Osimhen a Gyokeres, passando per Retegui, Lookman, Lucca, Hojlund e David. Tra questi nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Goncalo Ramos del PSG, una soluzione che stuzzica e non poco dalle parti della Continassa.

Calciomercato Juventus, "sgarbo" all'Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

