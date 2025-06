Calciomercato Juventus Conte punta un grande ex | occasione per il Napoli in vista della prossima stagione L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus si prepara a un calciomercato scoppiettante! Antonio Conte punta dritto su Federico Chiesa, grande ex del club, per rinforzare la sua squadra. In un contesto in cui i trasferimenti stravolgono le strategie delle big, questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della Vecchia Signora. E Napoli? Potrebbe trovare un'ottima occasione nel balletto dei nomi, mentre il mercato si infiamma! Rimanete sintonizzati!

Calciomercato Juventus, Conte punta un grande ex. I dettagli sul possibile futuro di Federico Chiesa, sempre più in bilico al Liverpool. Come rivelato da Alfredo Pedullà su X, Antonio Conte vuole due esterni offensivi forti. Su Chiesa la sua idea non è cambiata ed ora portarlo via dal Liverpool non sarebbe difficilissimo. Conte, come scritto dall'esperto di mercato di Sportitalia, considera per distacco Federico Chiesa il migliore esterno offensivo italiano del campionato e stravede per lui. L'ex Juve potrebbe presto balzare in cima alla lista del Napoli.

Leggi anche Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

