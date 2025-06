Calciomercato Juventus cambia tutto per quell’obiettivo! L’attaccante vorrebbe restare nel suo club d’appartenenza | la richiesta è stata chiara I dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un clamoroso colpo di scena: Rasmus Hojlund, giovane attaccante danese, esprime la volontà di restare nel suo club d'appartenenza. Questo desiderio potrebbe stravolgere i piani bianconeri e riflette una tendenza crescente nel calcio moderno: i talenti vogliono radicarsi e costruire la loro carriera piuttosto che seguire sempre le sirene del mercato. Un cambio di mentalità che potrebbe segnare un'epoca

Calciomercato Juventus, l'attaccante sembra volersi togliere dal mercato: ha chiesto al club d'appartenenza di rimanere!. Colpo di scena nel potenziale affare che riguarda la Juventus e Rasmus Hojlund. A documentarlo è il giornale inglese UnitedDistrict. Secondo quanto raccolto dalla predetta redazione, l'attaccante danese avrebbe effettuato una richiesta ben precisa. L'ex attaccante del Manchester United avrebbe chiesto di rimanere nelle fila dei Red Devils. Quest'indiscrezione non esclude, però, l'idea di una cessione: in caso di arrivo di un'offerta importante, la dirigenza inglese la prenderebbe in considerazione.