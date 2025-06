Calciomercato Juve Manna punta quel bianconero! Non è l’unico obiettivo | il Napoli fa sul serio per lui Le ultimissime

Il calciomercato estivo si infiamma e la Juventus è al centro della scena! Manna fissa gli occhi su un difensore bianconero, ma il Napoli non resta a guardare: Federico Gatti è nel mirino dei partenopei. In un momento in cui le squadre cercano nuovi talenti per rinforzare la rosa, chi avrà la meglio? La sfida tra Juve e Napoli promette emozioni, e il mercato è solo all'inizio! Rimanete sintonizzati!

Calciomercato Juve, Manna punta quel bianconero in vista della sessione estiva: tutti gli aggiornamenti. Il Napoli sta costruendo la squadra in vista della prossima stagione per dare a Conte una rosa completa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Federico Gatti rimane un obiettivo dei partenopei per la sessione estiva. Oltre al difensore della Juve ci sarebbero Beukema e Scalvini tra i profili seguiti dal Napoli che sta pianificando la nuova stagione dopo l'arrivo di De Bruyne e il sempre più vicino rinnovo di Meret.

