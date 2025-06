Calciomercato Juve LIVE | rispunta l’idea Goncalo Ramos per l’attacco Cambiaso nel mirino del Milan

Il calciomercato della Juve è in pieno fermento! Tra le voci che circolano, rispunta l'idea di Gonçalo Ramos per rinforzare l'attacco, mentre il giovane Cambiaso attira l'interesse del Milan. In un contesto di competizione serrata nel campionato, la dirigenza bianconera sta cercando di affondare i colpi giusti per tornare ai vertici. Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di queste trattative avvincenti!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MARTEDÌ 4 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: rispunta l’idea Goncalo Ramos per l’attacco, Cambiaso nel mirino del Milan

Leggi anche Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Segui queste discussioni sui social

Roma, fari puntati su Karim Konaté: l’attaccante ivoriano del Salisburgo nel mirino giallorosso#Calciomercato #Notizie #Asroma #Asromanews #Calcio #Calciomercatoasroma #Calciomercatoroma #Featured #Konat #Roma #Romanews #Salisburgo #romagi… Leggi la discussione

Escl. - L’#Atalanta blinda il portiere Filippo #Cecchini (classe 2006): rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029. #calciomercato Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Juventus, le news di oggi in diretta LIVE

Riporta sport.sky.it: La chiusura del calciomercato in Italia è fissate per ... Sky Sport Football Con il calciomercato praticamente concluso, la Juventus pensa al prossimo impegno di campionato sul campo del Napoli.

Calciomercato Juventus, le news di oggi in diretta live

Secondo sport.sky.it: Il club ha pensato al rientro anticipato dal prestito di Cambiaso, ma il giocatore alla fine resterà a Bologna. Il riassunto delle operazioni della Juventus ...

Calciomercato Juventus: rispunta Adeyemi, dovrebbero partire Kolo Muani e Conceicao

Scrive it.blastingnews.com: La nuova Juventus inizia a convincere dopo le vittorie con Genoa e Lecce e il buon pareggio di Roma, Igor Tudor si sta guadagnando la fiducia della società e potrebbe anche restare a Torino in ...