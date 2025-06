Calciomercato Juve il grande colpo si allontana | accordo e nuova destinazione all’estero Cosa succede

Il calciomercato è in fermento e la Juventus sembra aver perso un pezzo da novanta. Theo Hernandez, obiettivo di mercato bianconero, potrebbe volare altrove, verso l’Al-Hilal, in un affare che segna un cambiamento epocale nel calcio europeo. Questo movimento non solo ridisegna le gerarchie della Serie A, ma evidenzia anche la crescente attrattiva dei club arabi. Riuscirà la Juve a rimediare alla situazione con un colpo a sorpresa?

Calciomercato Juve, il grande colpo si allontana. Ultime novità sul futuro del big che potrebbe dire addio al campionato di Serie A. Theo Hernandez si allontana dalla Juve. Nelle ultime ore il Milan avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con l'Al-Hilal. Tuttavia, manca ancora il sì definitivo del terzino francese al trasferimento in Arabia Saudita. Il big rossonero aspetta chiamate importanti anche dall'Europa. Come riportato da Sky Sport, l' Atletico Madrid si sarebbe interessato alla situazione del giocatore attraverso una serie di sondaggi. I bianconeri, invece, sono sempre più sullo sfondo.

