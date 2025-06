Calciomercato Juve da Gyokeres a David passando per Kolo Muani | quale sarà il futuro dell’attacco bianconero? Ci sono importanti novità | il punto

Il calciomercato della Juventus è in fermento! Con nomi come Gyokeres, David e Kolo Muani in cima alla lista, la Vecchia Signora sta ridisegnando il proprio attacco per tornare a brillare in Serie A. In un momento in cui l'innovazione nel gioco è fondamentale, è interessante notare come i bianconeri puntino su giovani talenti e giocatori affermati per creare una squadra competitiva e ambiziosa. Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse!

Calciomercato Juve, da Gyokeres a David passando per Kolo Muani: tutti i nomi per il futuro dell’attacco bianconero. Giovanni Albanese ha fornito un importante aggiornamento su quelle che saranno le prossime mosse del calciomercato Juve, soprattutto in attacco soffermandosi sui nomi di Gyokeres e di David che ha lasciato il Lille ed è libero a parametro zero. PAROLE – «Nel mercato degli attaccanti la Juve dovrà recitare un ruolo da protagonista. Gyokeres dello Sporting Lisbona è uno di quei giocatori in cima della Juve anche col cambio di management. Si è messo in mostra con la personalità che serve alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, da Gyokeres a David passando per Kolo Muani: quale sarà il futuro dell’attacco bianconero? Ci sono importanti novità: il punto

