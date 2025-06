Calciomercato Juve cessione alla rivale? Servirà una super offerta per convincere i bianconeri Novità sul futuro del big

Il calciomercato si infiamma, e la Juventus non fa eccezione. Andrea Cambiaso potrebbe diventare il protagonista di un trasferimento clamoroso, ma solo se una rivalità storica sarà disposta a sborsare 80 milioni. Questo scenario non è solo un semplice affare: riflette un trend più ampio nel mondo del calcio, dove le cifre si alzano vertiginosamente. La Juve, fiera e determinata, dimostra che il potere del mercato è nelle loro mani. Chi avrà il coraggio di os

Calciomercato Juve, cessione del big bianconero solo con una super offerta: novità in vista della sessione estiva di mercato. La rivelazione. Come riportato da Sky Sport, le richieste della Juventus per Andrea Cambiaso saranno piuttosto elevate. A gennaio il club bianconero ha chiesto 80 milioni di euro per la cessione al Manchester City. Le richieste potrebbero così avvicinarsi a quelle dell'ultima sessione di mercato: per Cambiaso serviranno almeno 50-60 milioni di euro. Il Milan è già avvisato in vista dell'estate.

