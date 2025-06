Calciomercato Inter Marotta sogna il mega colpo in attacco | è lui il prescelto per l’estate

L'Inter punta in alto e Beppe Marotta ha un sogno: riportare Rasmus Hojlund in auge con un mega colpo di mercato. Dopo una stagione opaca al Manchester United, il giovane attaccante danese potrebbe trovare a Milano l’ambiente ideale per rilanciarsi. Questo trasferimento non solo rinforzerebbe l’attacco nerazzurro, ma segnerebbe anche un trend in crescita per i talenti sotto pressione. Sarà l'estate del riscatto?

Calciomercato Inter, Beppe Marotta si mette all’opera e ora sogna il mega colpo in attacco, è lui il nome prescelto per l’estate. Rasmus Hojlund è il grande obiettivo del calciomercato Inter per rinforzare l’attacco con un colpo di spessore. L’attaccante danese, reduce da una stagione deludente al Manchester United, potrebbe valutare seriamente un ritorno in Serie A, dove ha già lasciato un’ottima impressione con la maglia dell’Atalanta. Il club nerazzurro è pronto a muoversi, ma con un’operazione sostenibile: l’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, formula resa necessaria dal pesante investimento effettuato dai Red Devils due estati fa, quando lo acquistarono per 75 milioni di euro più 10 di bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta sogna il mega colpo in attacco: è lui il prescelto per l’estate

