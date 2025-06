Calciomercato Inter Inzaghi e non solo | il tecnico vorrebbe portare all’Al-Hilal una colonna nerazzurra

Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo, con Simone Inzaghi pronto a rivoluzionare la squadra. Tra le sue ambizioni, portare Alessandro Bastoni all'Al-Hilal potrebbe segnare un cambiamento epocale. In un’estate segnata dalle delusioni, come la finale di Champions persa contro il PSG, i nerazzurri sono chiamati a ripensare il loro futuro. Sarà l'inizio di una nuova era o l’ennesima sfida di un tecnico in cerca di riscatto?

Calciomercato Inter, Inzaghi potrebbe chiedere all’Al-Hilal di portare in Arabia uno dei suoi fedelissimi. Alessandro Bastoni sarebbe una richiesta del tecnico. Potrebbe essere un’estate di grande cambiamenti in casa Inter. Dopo la clamorosa debacle in finale di Champions League contro il PSG, le strade del club e di Simone Inzaghi si sono separate. Il tecnico originario di Piacenza si accaserà all’ Al-Hilal, dove percepirà uno stipendio da autentico sceicco e avrà l’obiettivo di vincere tutto il possibile in Arabia. L’ex Lazio, però, potrebbe non essere l’unico a lasciare Milano in direzione Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Inzaghi e non solo: il tecnico vorrebbe portare all’Al-Hilal una colonna nerazzurra

Leggi anche Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Segui queste discussioni sui social

Inter, in uscita #Bisseck. Ci sono stati sondaggi dall'estero, tra cui anche #Premier.Intanto si aspetta di risolvere il nodo legato a #Inzaghi.#Calciomercato Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Inter tra Simone Inzaghi, Fabregas e De Zerbi: come stanno le cose sull'allenatore; ??Inter, è il giorno di Inzaghi: resta o va in Arabia? Motivi e possibili alternative; Inter-Inzaghi: il giorno dopo il disastro è già quello delle scelte drastiche. 🔗Ne parlano su altre fonti

DIRETTA Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza, Ausilio in sede LIVE

Scrive calciomercato.it: Inzaghi day: le ultime sul futuro del tecnico e su quello della panchina dell'Inter. Aggiornamenti in tempo reale sul vertice di oggi ...

Inter e Inzaghi, è addio: andrà all'Al-Hilal, firmerà un triennale

Come scrive msn.com: Martedì 3 giugno, il giorno X per il futuro dell`Inter: è andato in scena l`incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Ebbene l`allenatore e il club.

Mourinho torna all’Inter? Ecco come stanno le cose col Fenerbahce | ESCLUSIVO

Lo riporta calciomercato.it: Il mercato dell'Inter deve fare i conti con l'addio di Simone Inzaghi. Le ultime sul ritorno di Mourinho dal Fenerbahce ...