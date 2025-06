Calciomercato Inter il Napoli insiste per Frattesi | le ultime

Nel turbinio del calciomercato, il Napoli punta forte su Davide Frattesi, un classe 1999 dalle potenzialità straordinarie. Questo interesse non è solo una questione di talento individuale, ma segna una strategia più ampia: le squadre italiane si preparano a investire su giovani promesse per rinvigorire i propri reparti. Sarà Frattesi il nuovo faro del centrocampo partenopeo? La sfida è aperta e ogni scelta potrebbe cambiare le sorti della stagione!

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Frattesi: il classe 1999 è il primo obiettivo per il centrocampo. Negli ultimi tempi, oltre alle indiscrezioni riguardanti gli acquisti che potrebbero interessare il calciomercato Inter, cominciano a emergere notizie anche sulle possibili cessioni di giocatori dalla squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, uno dei nomi più caldi nel mercato delle uscite è quello di Davide Frattesi, che sarebbe diventato il principale obiettivo per il centrocampo del Napoli, guidato dall'allenatore Antonio Conte, fresco di conferma. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato che il club avrà a disposizione un budget di ben 150 milioni di euro per effettuare nuovi acquisti, una cifra che potrebbe essere investita in modo significativo per rinforzare la squadra.

