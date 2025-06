Calciomercato Inter Francesco Acerbi pronto a partire | l’Al-Hilal di Inzaghi alla finestra

Francesco Acerbi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con l'Al-Hilal che bussa alla porta. Dopo tre anni a Milano, il 37enne difensore potrebbe seguire Inzaghi in Arabia Saudita, dove il calciomercato sta vivendo un trend esplosivo. La sua rete al 93' contro il Barcellona ha segnato un momento cruciale per l'Inter. Sarà questa la sua ultima stagione da nerazzurro? La curiosità cresce!

Calciomercato Inter, Francesco Acerbi potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. A Milano da 3 anni, il 37enne piace all’Al-Hilal, futuro club di Simone Inzaghi. Il gol contro il Barcellona al 93? sembrava aver cambiato il destino dell’ Inter in Champions League e la storia di Francesco Acerbi. La rete ha permesso ai nerazzurri di raggiungere i supplementari e successivamente la finalissima, ma si è rivelata inutile ai termini della vittoria del trofeo, vista la batosta subita contro il PSG. Per Acerbi, invece, quello contro il Barça potrebbe essere stato l’ultimo gol con la maglia dell’Inter. La stagione del classe 1988 è stata ottima in termini di prestazioni, ma troppo altalenante dal punto di vista della continuità fisica visti i tanti infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Francesco Acerbi pronto a partire: l’Al-Hilal di Inzaghi alla finestra

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l'Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

